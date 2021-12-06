Песков назвал темы предстоящих переговоров Путина и Байдена

В ходе переговоров президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джозефа Байдена стороны обсудят двусторонние отношения, которые «находятся в плачевном состоянии». Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Особое внимание лидеры двух стран уделят вопросам реализации женевских договоренностей.

«Разумеется, нужно будет обсудить, каким образом реализуются те понимания, которые были достигнуты в Женеве, пробежаться, посмотреть, что реализуется в полной мере, а что требует дополнительных усилий. Конечно же это двусторонние отношения, которые продолжают оставаться достаточно в плачевном состоянии», - сказал Песков.

Также в ходе беседы, которая пройдет 7 декабря в формате видеосвязи, президенты обсудят напряженность вокруг Украины, продвижение сил НАТО в сторону границ России и инициативу Путина о гарантиях безопасности, отметил Песков.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что в ходе предстоящих переговоров стороны обсудят стратегическую стабильность, киберсферу и региональные вопросы. Сам Байден выразил желание провести с Путиным «долгий разговор».