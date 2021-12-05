В Белом доме подтвердили дату беседы Путина и Байдена

В Белом доме подтвердили планы проведения разговора по видеосвязи между президентами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом 7 декабря.

«Лидеры обсудят целый ряд тем в отношениях США и России, в том числе стратегическую стабильность, киберсферу и региональные вопросы», - приводит ТАСС слова пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что переговоры по видеосвязи Владимира Путина и Джо Байдена состоятся во вторник, 7 декабря. О том, в какое время пройдут переговоры, к настоящему моменту ни одна из сторон не сообщила.