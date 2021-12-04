Байден заявил о желании провести «долгий разговор» с Путиным
Президент США заявил, что не приемлет «ничьих "красных линий"» в контексте ситуации на Украине.
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Американский лидер Джо Байден надеется провести «долгий разговор» с президентом России Владимиром Путиным. Об этом рассказал сам глава Белого дома.
«Мы давно знаем о действиях России. И я ожидаю, что у нас будет долгий разговор (с Путиным - прим. ред.)», - приводит журналистский пул Белого дома слова президента США.
Байден также сообщил, что не приемлет «ничьих "красных линий"» в контексте ситуации на Украине.
Ранее в ходе форума «Россия зовет» Владимир Путин заявил, что «красными линиями» для Кремля станет размещение оружия на территории Украины и другие угрозы безопасности Российской Федерации.