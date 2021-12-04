Байден заявил о желании провести «долгий разговор» с Путиным

«Мы давно знаем о действиях России. И я ожидаю, что у нас будет долгий разговор (с Путиным - прим. ред.)», - приводит журналистский пул Белого дома слова президента США.

Читать далее

/news/next/?referer=/news/2021124553-MBDZI.html&date=2021-12-04 05:53:01

Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.