Энергетический кризис и конфликт в Донбассе: Медведчук объяснил важность диалога между Москвой и Киевом

Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в интервью ведущему «Новостей недели» Юрию Подкопаеву рассказал об энергетическом кризисе в стране, а также объяснил, почему, по его мнению, так важен диалог между Москвой и Киевом.

На сегодняшний день Украина находится в состоянии энергетического кризиса, отмечает Медведчук. Депутат Рады обратил внимание на то, что в стране начались веерные отключения, наблюдается нехватка ресурса, прекращение поставок энергетического угля из России. Также он считает, что Киев не может наладить поставки угля из других стран мира вследствие «ограниченности» украинских властей.

«Ох, как бы пригодился (уголь из Донбасса, - Прим. ред)...Вот все это, конечно, могли бы заменить поставки угля из Донецка и Луганска, о чем кстати начала заикаться представители трехсторонней контактной группы в Минске несколько недель тому назад. Потом им дали по рукам или по мозгам или по голове, они закрыли рот в вопросах того, как могло бы быть налажены поставки этого угля», - сказал он.

Напомним, что ранее украинский лидер утверждал в ходе выступления в Раде, что энергетический кризис в Европе не коснется граждан страны, а повышения тарифов ожидать не стоит. Медведчук считает, что такие заявления не соответствуют действительности.

«Когда он это заявлял, причем под бурные аплодисменты, он, наверное, убеждал себя, но ведь от того, убедил он себя или нет, не стало лучше жить гражданам Украины, ведь тарифы растут. Более того, цен на тарифы повысились с первого декабря, а МВФ в своем требовании для того, чтобы Украина смогла получить последующие транши в следующем году, заставила снять ограничения на рост цен на тарифы. За последние два года с момента прихода Зеленского к власти эти тарифы выросли на 49% и продолжают расти. Разве это не энергетический кризис?», - считает лидер «Оппозиционной платформы — За жизнь».

Также в среду Зеленский заявлял, что прекращение вооруженного конфликта в Донбассе невозможно при отсутствии прямых переговоров с Россией. Медведчук подчеркнул, что в данном вопросе у него разногласий с президентом Украины нет.

«Да, надо разговаривать с Путиным. Только не для того, чтобы преодолеть войну между Россией и Украиной, потому что такой войны не было, нет, ее никто не объявлял. Да, есть боевые действия на Донбассе, для этого господину Зеленскому надо встречаться и разговаривать напрямую с представителями Донбасса», - сказал он.

Лидер украинской партии отметил необходимость восстановления российско-украинских отношений в первую очередь в экономической сфере.

«Надо восстанавливать в первую очередь экономические отношения, которые полностью разрушены. Надо делать все для того, чтобы убедить Россию и ее президента Владимира Владимировича Путина оказать содействие в прямых переговорах Зеленского с Донбассом по реализации и выполнению Минских соглашений», - добавил парламентарий.

Также Медведчук оценил возможность контактов Москвы и Киева при условии, что он в настоящий момент находится под домашним арестом. Глава политсовета партии выступил за развитие такого российско-украинского диалога.

«Опустим этот вопрос. Я считаю, если вы хотите знать мою точку зрения, что интересы отношений между государствами не могут ставиться ниже интересов одного человека. Более того, я ведь сторонник таких контактов и развития отношений между Россией и Украиной. Я всегда им был и остаюсь, несмотря на то, что украинская власть сегодня ведет себя по отношению ко мне преступно, незаконно, осуществляя незаконное уголовное преследование и политические репрессии», - сказал он.

Напомним, что правоохранители Украины в четверг утром, 11 ноября, вручили главе политсовета партии «Оппозиционная платформа - за жизнь» Виктору Медведчуку новое уведомление о продлении домашнего ареста, срок которого истекал 12 ноября.