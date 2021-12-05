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На Украине назвали издевательством решение ФРГ учредить «дочку» для сертификации «Северного потока-2»

Иван Линдеманн
08:58 05.12.2021
Как сказал глава «Нафтогаза», российский газопровод якобы не соответствует правилам ЕС, поэтому его нельзя сертифицировать.
На Украине назвали издевательством решение ФРГ учредить «дочку» для сертификации «Северного потока-2»
© Фото: Nord Steram 2, Globallookpress
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Решение Федерального сетевого агентства Германии позволить оператору Nord Stream 2 AG создать немецкую «дочку» для сертификации «Северного потока-2» - это издевательство. Такое мнение высказал глава украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко.

«Мы явно против такого подхода. Сертифицировать только часть трубопровода не имеет смысла, это издевательство над правилами ЕС, и мы надеемся, что этого не произойдет», - приводит его слова издание Euractiv.

Как сказал Витренко, российский газопровод якобы не соответствует правилам ЕС, поэтому его нельзя сертифицировать.

Ранее регулятор ФРГ приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора «Северного потока-2». Позднее Nord Stream 2 AG решила учредить дочернюю компанию в Германии, чтобы соответствовать требованиям страны для сертификации немецкой части газопровода.

Напомним, что нормы обновленной Газовой директивы Евросоюза от 2019 года гласят, что проложенная труба должна либо частично заполняться альтернативным поставщиком, либо ее участок на территории ЕС должен принадлежать сторонней компании. В Москве неоднократно заявляли, что к моменту обновления директивы в «Северный поток-2» инвестировали уже миллиарды евро.

Ранее СМИ сообщили, что в оборонный бюджет США было включено предложение, которое предусматривает новые санкции против газопровода «Северный поток-2». В свою очередь правительство Германии призывает Конгресс США отказаться от введения ограничений против газопровода.

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