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СМИ сообщили о включении поправки против «Северного потока - 2» в оборонный бюджет США

Кирилл Кунецкий
08:13 01.12.2021
Между тем ранее сообщалось, что администрация американского президента может исключить некоторые санкции против российского трубопровода.
СМИ сообщили о включении поправки против «Северного потока - 2» в оборонный бюджет США
© Фото: Газпром
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В оборонный бюджет США было включено предложение, которое предусматривает новые санкции против газопровода «Северный поток — 2». Об этом пишет американское издание Hill, ссылаясь на неназванные источники, знакомые с ситуацией.

«Пакет поправок включает в себя предложение сенатора Джима Риша, высокопоставленного республиканца из комитета по международным отношениям, которое предполагает введение санкций против трубопровода "Северный поток - 2"», - отмечается в материале.

Между тем ранее в СМИ появлялась информация, что  администрация американского лидера Джо Байдена якобы прилагает усилия по исключению некоторых санкций против российского трубопровода «Северный поток - 2» из ежегодного оборонного бюджета США. Согласно информации СМИ, делают они это будто бы через своих сторонников из Демократической партии в конгрессе.

Накануне пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, говоря о газопроводе, выразил надежду на то, что угроз для сертификации «Северного потока-2» не будет, а также подчеркнул, что сертификация и запуск этого проекта в интересах всех европейских потребителей.

Газопровод «Северный поток — 2» тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год. Укладка заняла три года и завершилась 10 сентября.

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