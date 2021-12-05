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В Ростовской области задержали сбежавшего из психбольницы в Чехове осужденного

Виктория Ивашечкина
19:37 05.12.2021
В подмосковном учреждении мужчина проходил принудительное лечение за совершение особо тяжкого преступления.
В Ростовской области задержали сбежавшего из психбольницы в Чехове осужденного
© Фото: Фотобанк Moscow-live, flickr
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Полиция задержала в Ростовской области 33-летнего осужденного, который сбежал из психиатрической больницы подмосковного Чехова. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Сотрудники ОМВД России по Аксайскому району Ростовской области во взаимодействии с коллегами из Московской области установили местонахождение 33-летнего осужденного, сбежавшего 4 ноября текущего года из психиатрической клинической больницы в городском округе Чехов Московской области», - отметила Волк, передает ТАСС.

В подмосковной психбольнице мужчина проходил принудительное лечение за совершение особо тяжкого преступления. После задержания сбежавший был доставлен в территориальный отдел полиции, также отметила Волк.

В начале ноября в СМИ появилась информация о том, что правоохранителям удалось задержать сбежавшего из психбольницы в Чехове убийцу. Утверждалось, что его обнаружили в Подольске в 30 километрах от медицинского учреждения.

Однако после данного сообщения ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, сообщил, что осужденный, сбежавший из психбольницы в подмосковном Чехове, еще не пойман.

Уточнялось, что сбежавшего отправили на принудительное лечение после убийства в 2006 году.

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