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СМИ: сбежавший из психбольницы в Чехове задержан

Анна Назайкина
12:04 07.11.2021
По предварительной информации, у мужчины возник конфликт с охранниками медучреждения, после чего он сбежал.
СМИ: сбежавший из психбольницы в Чехове задержан
© Фото: Виталий Белоусов, РИА Новости
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Правоохранителям удалось задержать сбежавшего из психбольницы в Чехове убийцу, его обнаружили в Подольске в 30 километрах от медицинского учреждения, передает Telegram-канал «112».

Ранее сообщалось, что из психиатрической больницы в Подмосковье совершил побег мужчина, который находился в медучреждении на принудительном лечении. По предварительной информации, у него возник конфликт с охранниками, после чего он сбежал.

Затем стало известно, что следователи организовали доследственную проверку. Кроме того, Чеховской городской прокуратуре также было поручено провести проверку. В настоящий момент устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

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