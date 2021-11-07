СМИ: сбежавший из психбольницы в Чехове задержан

Правоохранителям удалось задержать сбежавшего из психбольницы в Чехове убийцу, его обнаружили в Подольске в 30 километрах от медицинского учреждения, передает Telegram-канал «112».

Ранее сообщалось, что из психиатрической больницы в Подмосковье совершил побег мужчина, который находился в медучреждении на принудительном лечении. По предварительной информации, у него возник конфликт с охранниками, после чего он сбежал.

Затем стало известно, что следователи организовали доследственную проверку. Кроме того, Чеховской городской прокуратуре также было поручено провести проверку. В настоящий момент устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.