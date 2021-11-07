СМИ опровергли информацию о поимке сбежавшего из психбольницы в Чехове

Осужденный, сбежавший из психбольницы в подмосковном Чехове, еще не пойман, сообщают СМИ. Об этом ТАСС рассказал источник в правоохранительных органах. Согласно данным прессы, сбежавшего отправили на принудительное лечение после убийства в 2006 году.

«Сбежавший пока не задержан», - цитирует собеседника агентство.

Ранее в прессе появилась информация, что правоохранителям удалось задержать сбежавшего убийцу. По данным СМИ, его якобы обнаружили в Подольске, в 30 километрах от медицинского учреждения.