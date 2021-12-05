Умер создатель «Кинотавра» продюсер Марк Рудинштейн
Продюсер был госпитализирован с инфарктом, после чего был прооперирован и впал в кому.
© Фото: Anatoly Lomohov, RussianLook, globallookpress
Умер известный продюсер и создатель кинофестиваля «Кинотавр» Марк Рудинштейн. Мэтр скончался в больнице в Москве, куда был госпитализирован в середине ноября после инфаркта.
Долгое время Рудинштейн находился в реанимации, где врачи боролись за его жизнь. Продюсеру провели операцию и подключили к аппарату ИВЛ. Несмотря на все усилия медиков, создатель знаменитого кинофестиваля скончался.