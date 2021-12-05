Умер создатель «Кинотавра» продюсер Марк Рудинштейн

Умер известный продюсер и создатель кинофестиваля «Кинотавр» Марк Рудинштейн. Мэтр скончался в больнице в Москве, куда был госпитализирован в середине ноября после инфаркта.

Долгое время Рудинштейн находился в реанимации, где врачи боролись за его жизнь. Продюсеру провели операцию и подключили к аппарату ИВЛ. Несмотря на все усилия медиков, создатель знаменитого кинофестиваля скончался.