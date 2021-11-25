Марка Рудинштейна подключили к аппарату ИВЛ

Создатель премии «Кинотавр», кинопродюсер Марк Рудинштейн подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Сейчас он находится в коме.

Российский кинопродюсер впал в кому с 24 на 25 ноября. Как сообщает Telegram-канал Mash, состояние Рудинштейна продолжает ухудшаться. При этом уточняется, что на днях он попал в больницу с инфарктом, где к тому же перенес и инсульт.

Ранее жена Марка Рудинштейна сообщила о его повторной госпитализации. В беседе со «Звездой» Наталья подтвердила факт госпитализации продюсера, но не назвала причину.