В стране и мире Жена Рудинштейна назвала причину его госпитализации Ян Брацкий После операции на сердце продюсера госпитализировали в реанимационное отделение. © Фото: Anatoly Lomokhov, Globallookpress Читайте нас на: Известный продюсер и создатель кинофестиваля «Кинотавр» Марк Рудинштейн госпитализирован в Москве. Об этом «Звезде» сообщила его гражданская супруга Наталья. «Он лежит в больнице, у него был инфаркт. Он в сознании, проводится лечение. Он разговаривает, но находится в реанимации, будут наблюдать, была операция», - сказала Наталья. По словам супруги продюсера, в ближайшие три дня врачи будут держать Рудинштейна под наблюдением. Других подробностей не сообщается. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика