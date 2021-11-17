Жена Рудинштейна назвала причину его госпитализации
После операции на сердце продюсера госпитализировали в реанимационное отделение.
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Известный продюсер и создатель кинофестиваля «Кинотавр» Марк Рудинштейн госпитализирован в Москве. Об этом «Звезде» сообщила его гражданская супруга Наталья.
«Он лежит в больнице, у него был инфаркт. Он в сознании, проводится лечение. Он разговаривает, но находится в реанимации, будут наблюдать, была операция», - сказала Наталья.
По словам супруги продюсера, в ближайшие три дня врачи будут держать Рудинштейна под наблюдением. Других подробностей не сообщается.