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Пушилин назвал число жителей ДНР с гражданством России

Виктория Ивашечкина
15:56 05.12.2021
При этом, по словам главы республики Дениса Пушилина, из-за пандемии коронавируса процесс получения документов замедлен.
Пушилин назвал число жителей ДНР с гражданством России
© Фото: Григорий Сысоев РИА Новости
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Число жителей самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), получивших российское гражданство, уже больше 350 тысяч. По словам главы республики Дениса Пушилина, гражданство РФ получат все желающие.

«Количество (получивших гражданство РФ жителей ДНР - Прим.ред.)перевалило за 350 тысяч, но получат все, я уверен», - рассказал Пушилин в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE».

По его словам, из-за пандемии коронавируса процесс получения паспортов России замедлен.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что выдача российских паспортов жителям Донецкой и Луганской народных республик не нарушает никаких положений международного права.

Глава МИД РФ напомнил, что живущие на территории Украины поляки, венгры и румыны десятилетиями пользуются паспортами своих государств и не имеют никаких проблем.

Кроме этого, в июле замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак сообщил, что в период с 2016 по 2020 год гражданство Российской Федерации приняли 978 тысяч украинцев.

По его словам, на территории России находятся и поставлены на миграционный учет в 2019-2020 годах около 2,5 миллиона граждан Украины.

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