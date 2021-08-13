Глава МИД РФ заявил о законности выдачи российских паспортов жителям Донбасса

Выдача российских паспортов жителям Донецкой и Луганской народных республик не нарушает никаких положений международного права. В этом уверен министр иностранных дел Сергей Лавров. Глава внешнеполитического ведомства рассказал, что в последнее время все чаще стали звучать заявления о незаконной паспортизации народных республик Донбасса.

«Все это ложь. Во-первых, Европейская конвенция о правах человека гласит, что каждое государство имеет право решать, кто может быть его гражданином. Другие конвенции говорят о том, что любой человек вправе выбрать себе гражданство», - сказал Лавров в ходе лекции «Гражданское общество и государство на защите исторической правды, ценностей и суверенитета».

Сергей Лавров напомнил, что живущие на территории Украины поляки, венгры и румыны десятилетиями пользуются паспортами своих государств и не имеют проблем.

Закон об упрощенном получении российских паспортов жителями ДНР и ЛНР президент Владимир Путин подписал 24 апреля 2019 года. В Кремле неоднократно подчеркивали, что данная инициатива носит исключительно гуманитарный характер.