Минздрав РФ запросил образец штамма «омикрон»

Министерство здравоохранения РФ направило запрос на получение образца омикрон-штамма коронавируса. Об этом сообщил глава ведомства Михаил Мурашко.

«Запросы ушли», - ответил он на соответствующий вопрос журналистов, добавив, что на получение штамма нужно определенное время.

Он также отметил, что на данный момент случаев заражения этой новой мутацией коронавирусной инфекции на территории РФ обнаружено не было. Министр отметил, что проводится мониторинг, идет отбор проб, в том числе у тех, кто приезжает из-за границы.

На прошлой неделе ВОЗ обозначила данный вариант коронавируса греческой буквой «омикрон». В субботу представитель организации в России Мелита Вуйнович заявила, что появление новой мутации не должно служить поводом для паники. Она также добавила, что в настоящее время нет доказательств того, что существующие вакцины будут неэффективны против данного штамма.

Медики из Южно-Африканской Республики, которым пришлось первыми столкнуться с омикрон-штаммом коронавируса, отмечают, что одним из главных признаков заражения данной мутацией COVID-19 является сильное чувство усталости.