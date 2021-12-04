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Росавиация направит протест из-за полетов НАТО над Черным морем

Майя Мусиенко
23:28 04.12.2021
Случаи вторжения американских летчиков в воздушное пространство над регионом стали частыми в последнее время.
Росавиация направит протест из-за полетов НАТО над Черным морем
© Фото: U. S. Navy
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Росавиация направит протест по дипломатическим каналам после участившихся случаев появления военных самолетов НАТО без радиосвязи в районе Черного моря. Об этом 4 декабря сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее этим днем стало известно, что пассажирский самолет, летевший из Тель-Авива в Москву, был вынужден изменить курс из-за приближения к нему американского судна-разведчика Boeing RC-135V Rivet Joint над Черным морем.

Подобные инциденты в регионе в последнее время перестали быть редкостью. Так, накануне два истребителя Су-27 и Су-30 были подняты в небо, чтобы сопроводить два  самолета-разведчика США.

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