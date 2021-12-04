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СМИ сообщили об инциденте с Airbus и самолетом-разведчиком США над Черным морем

Ян Брацкий
17:06 04.12.2021
Из-за приближения американского самолета к пассажирскому лайнеру, его капитан был вынужден сбросить высоту.
СМИ сообщили об инциденте с Airbus и самолетом-разведчиком США над Черным морем
© Фото: Boeing RC-135V, wikimedia
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Пассажирский самолет, летевший из Тель-Авива в Москву, был вынужден изменить курс из-за приближения к нему американского самолета-разведчика Boeing RC-135V Rivet Joint над Черным морем.

По данным порталов Flightradar24 и Radarbox, которые отслеживают полеты авиалайнеров по всему миру в режиме реального времени, инцидент произошел около 10:00 по московскому времени, примерно в 42-44 градусах северной широты и 37-39 градусах восточной долготы. Как сообщает РИА Новости, капитан пассажирского лайнера был вынужден сбросить высоту.

Это далеко не первый инцидент с участием американский военных летчиков у российских границ в черноморском регионе. Накануне два истребителя Су-27 и Су-30 были вынуждены подняться в небо для сопровождения двух  самолетов-разведчиков США. После того, как непрошенные гости изменили курс от границ России, истребители благополучно вернулись на аэродром базирования.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров обвинил НАТО в отказе от предложений по снятию напряженности у границ России. По его словам, НАТО продолжает «безответственно приближать» военную инфраструктуру к границам России, а такие действия разрушают архитектуру стратегической стабильности. В ходе переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном глава российской дипломатии отметил готовность России восстановить диалог с американской стороной. 

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