Росстат: уровень бедности в РФ за осень снизился на 11%

В России резко снизилось число бедных. Это следует из данных, обнародованных Федеральной службой государственной статистики.

В сообщении на сайте Росстата говорится, что численность населения с доходами ниже границы бедности в III квартале 2021 года составила 16 миллионов человек или 11 процентов от всего населения страны. В 2020 году бедными считались 19,6 миллиона человек, что составляло 13,3%.

Ранее в России пересмотрели подход к учету числа малоимущих в стране. Было введено новое понятие «граница бедности». Этот показатель рассчитывают, умножая предыдущее значение прожиточного минимума за квартал на общую инфляцию за соответствующий период.

Осенью Владимир Путин призвал продолжать работу по улучшению уровня благосостояния россиян. По словам главы государства, проблема бедности в России еще не побеждена. А на встрече с руководством партий, прошедших в Госдуму восьмого созыва, президент призвал «вытащить из бедности» значительное число россиян.