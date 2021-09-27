В стране и мире Путин: кричать «Ура» рано, бедность еще не побеждена Алексей Курильченко Президент РФ призвал продолжать работу по улучшению уровня благосостояния россиян. © Фото: Kremlin Pool, Global Look Press Читайте нас на: Президент России Владимир Путин призвал продолжать работу по улучшению уровня благосостояния россиян. По словам главы государства, проблема бедности в России еще не побеждена. «Для того чтобы уверенно сказать, что мы достигли всех целей, еще "ура" кричать рановато. Враг еще не побежден, а враг кто у нас? Бедность значительного числа населения, нерешенные проблемы в системе здравоохранения, образования, в развитии инфраструктуры. У нас есть над чем работать, вот наш главный противник, а главная цель - повышение уровня и качества жизни граждан нашей страны», - сказал президент в ходе совещания с правительством. Ранее президент заявил, что уровень бедности в России нужно свести до минимума. Такую задачу поставил Путин на встрече с руководством партий, прошедших в Госдуму восьмого созыва. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика