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Путин: кричать «Ура» рано, бедность еще не побеждена

Алексей Курильченко
14:01 27.09.2021
Президент РФ призвал продолжать работу по улучшению уровня благосостояния россиян.
Путин: кричать «Ура» рано, бедность еще не побеждена
© Фото: Kremlin Pool, Global Look Press
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Президент России Владимир Путин призвал продолжать работу по улучшению уровня благосостояния россиян. По словам главы государства, проблема бедности в России еще не побеждена.

«Для того чтобы уверенно сказать, что мы достигли всех целей, еще "ура" кричать рановато. Враг еще не побежден, а враг кто у нас? Бедность значительного числа населения, нерешенные проблемы в системе здравоохранения, образования, в развитии инфраструктуры. У нас есть над чем работать, вот наш главный противник, а главная цель - повышение уровня и качества жизни граждан нашей страны», - сказал президент в ходе совещания с правительством.

Ранее президент заявил, что уровень бедности в России нужно свести до минимума. Такую задачу поставил Путин на встрече с руководством партий, прошедших в Госдуму восьмого созыва.

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