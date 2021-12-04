Вирусолог оценил будущее омикрон-штамма COVID-19

Появление омикрон-штамма COVID-19 может стать причиной более легкого течения заболевания. Об этом рассказал вирусолог, профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

По его словам, заразность «омикрона» можно будет определить лишь спустя некоторое время. Однако информация о его геноме позволяет предполагать, что штамм будет более легким, нежели другие.

«У этого варианта вируса есть такая интересная особенность: у него 32 мутации в главном белке, у него, скорее всего, нестабильный геном, он легко мутирует. Если у него нестабильный геном, то у него в первую очередь будет подавлено то, что ведет к тяжелому заболеванию. Мы уже сейчас видим: сто человек обнаружено, у всех легкое заболевание, никто не умер», — отметил врач.

Альтштейн также предположил, что появление варианта коронавируса «омега» может означать начало завершения пандемии.

Врач также добавил, что пока «омикрон» не дошел до пожилых людей, поэтому в полной мере оценить его последствия довольно непросто. Еще он напомнил, что избежать тяжелого течения болезни поможет прививка.

Ранее президент России Владимир Путин поручил кабмину подготовить план действий по борьбе с новым штаммом коронавируса «омикрон» до 7 декабря текущего года.