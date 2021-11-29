Вирусолог предупредил о вырождении коронавируса из-за омикрон-штамма

Новый штамм коронавируса может быть более благоприятным, чем предыдущие. Такое предположение сделал профессор центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

«Этот штамм имеет очень много мутаций, слишком большое количество. Эти мутации привели к тому, что вирус, возможно, является довольно слабым в отношении тяжести заболевания, которое он вызывает. Пока нет никаких данных, что от этого вируса кто-нибудь умер», - уточнил он.

При этом Альтштейн сказал, что точной информации по омикрон-штамму пока нет.

«Мое первое впечатление о вирусе - это то, что мы ждали с самого начала в этой пандемии - коронавирус должен выродиться», - добавил специалист.

Омикрон-штамм впервые был выявлен в ЮАР. В настоящее время он уже добрался до нескольких европейских стран, Израиля и Гонконга. В России мутация на сегодняшний день не выявлена.