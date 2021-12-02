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Гинцбург допустил, что омикрон-штамм может поспособствовать окончанию пандемии

Роман Захаров
00:49 02.12.2021
Ученый, однако, отметил, что пока слишком рано об этом говорить.
Гинцбург допустил, что омикрон-штамм может поспособствовать окончанию пандемии
© Фото: Markus Ulmer via www.imago-imagewww.imago-images.de, Globallookpress
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Новый омикрон-штамм COVID-19, если он окажется более заразным, сможет вытеснить вариант «дельта». Такое мнение высказал директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

«Возможно, у него ("омикрона" - прим. ред.) будет длительный период перехода от стадии заражения к стадии возможных сильных осложнений, то есть инкубационный период у него будет порядка 12-14 дней. Если будет таким образом, он высококонтагиозный при этом еще будет, тогда он может вытеснить дельта-штамм и проиммунизировать население», - сказал специалист.

Отвечая на вопрос о том, может ли омикрон-штамм поспособствовать окончанию пандемии, директор центре Гамалеи сообщил, что пока рано об этом говорить.

«Необходимы экспериментальные данные. Если при этом против этого штамма будут действовать те вакцины, которые сейчас широко используются, то, возможно, это можно приравнять к спасению. Все будет направлено на ограничение распространения. Природа нам не только вредит, но и отчасти помогает», - объяснил ученый в беседе с ТАСС.

Ранее доктор медицинских наук, главный научный сотрудник НИЦ имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн высказал мнение, что благодаря распространению нового омикрон-штамма COVID-19 может перейти в разряд обычных простудных инфекций. Заслуженный врач России, врач-эпидемиолог и академик РАН Геннадий Онищенко, в свою очередь, заявил, что поводов для паники из-за появления нового штамма коронавируса «омикрон» нет.

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