Пользователи Telegram, Instagram и Facebook сообщили о сбоях в работе сервисов

Пользователи Telegram, а также Instagram и Facebook заявили о масштабном сбое в работе мессенджера и социальных сетей. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои в работе популярных интернет-сервисов.

По состоянию на 18:29 по московскому времени было зафиксировано 596 жалоб на Telegram. Среди них 45% пришлись на неполадки в работе приложения, 34% - на проблемы с подключением к серверу, еще 21% - на проблемы с получением сообщений. Чаще всего о некорректной работе Telegram сообщали пользователи из России, Польши, Германии и Украины.

Что касается перебоев в работе Instagram, то по состоянию на 17:00 по московскому времени, число жалоб достигало 1 025. Больше всего жалоб поступило от пользователей из Москвы, Санкт-Петербурга и Сочи.

В октябре руководство заявило о тестировании новой функции, благодаря которой пользователи смогут получать уведомления о технических сбоях прямо в приложении. Утверждалось, что уведомления будут лишь в случае крупных проблем, которые коснутся значительного числа пользователей.