В работе Instagram произошел сбой

Неполадки в работе социальной сети Instagram были зафиксированы в субботу, 4 декабря, у пользователей из России, Белоруссии и Украины. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, отслеживающего работу интернет-ресурсов.

По состоянию на 17:00 мск, число жалоб достигало 1 025. Отмечается, что 54% пользователей испытывают проблемы с приложением, у 25% есть проблемы с веб-сайтом. При этом у 21% есть сложности с подключением к серверу.

Больше всего сообщений о неполадках от пользователей Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи.

В октябре руководство Instagram заявило о тестировании новой функции, благодаря которой пользователи смогут получать уведомления о технических сбоях прямо в приложении.

Утверждалось, что уведомления будут лишь в случае крупных проблем, которые коснутся значительного числа пользователей.