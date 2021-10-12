В Instagram может появиться функция по информированию о сбоях

Руководство Instagram заявило о тестировании новой функции, благодаря которой пользователи смогут получать уведомления о технических сбоях прямо в приложении. Об этом сообщили в пресс-службе приложения.

«Мы тестируем новую функцию, которая будет уведомлять вас в ленте активности, когда у нас случаются сбой или технические неполадки, а также когда они устранены», - цитирует заявление ТАСС.

Отмечается, что уведомления будут лишь в случае крупных проблем, которые коснутся значительного числа пользователей.

Неделю назад в работе Instagram, Facebook и WhatsApp произошел крупнейший за последнее время технический сбой. Почти 7 часов пользователи со всего мира не могли зайти ни в одно из этих приложений. По одной из версий, это связано с технической ошибкой Facebook.