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В Instagram может появиться функция по информированию о сбоях

Кира Тило
04:37 12.10.2021
Предполагается, что пользователи прямо в приложении будут получать уведомления о технических сбоях.
В Instagram может появиться функция по информированию о сбоях
© Фото: pexels.com
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Руководство Instagram заявило о тестировании новой функции, благодаря которой пользователи смогут получать уведомления о технических сбоях прямо в приложении. Об этом сообщили в пресс-службе приложения.

«Мы тестируем новую функцию, которая будет уведомлять вас в ленте активности, когда у нас случаются сбой или технические неполадки, а также когда они устранены», - цитирует заявление ТАСС. 

Отмечается, что уведомления будут лишь в случае крупных проблем, которые коснутся значительного числа пользователей.

Неделю назад в работе Instagram, Facebook и WhatsApp произошел крупнейший за последнее время технический сбой. Почти 7 часов пользователи со всего мира не могли зайти ни в одно из этих приложений. По одной из версий, это связано с технической ошибкой Facebook.

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