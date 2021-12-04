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Стали известны новые подробности состояния Хлебниковой

Ян Брацкий
19:25 04.12.2021
Госпитализированная после пожара певица пришла в себя 21 ноября, врачи НИИ скорой помощи имени Николая Склифосовского уже отключили ее от аппарата ИВЛ.
Стали известны новые подробности состояния Хлебниковой
© Фото: Natalia Shakhanova, Global Look Press
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Состояние певицы Марины Хлебниковой остается тяжелым и находится в острой фазе. В палату к ней не пускают даже родителей. Об этом рассказал музыкант и автор песен Дмитрий Чижов.

Перед этим он поговорил с лечащим врачом певицы. С его слов, несмотря на сложное состояние, у Марины Хлебниковой есть силы для борьбы.

«... сказал, что даже находясь в сложном состоянии, она борется духом. Хороший доктор сразу понимает, сломался человек или нет. Марина не сломлена. И если борется духом, то вероятность победы очень высока», - приводит слова Чижова портал News.ru.

Певица была срочно госпитализирована после пожара в своей квартире на улице Ратная в Москве. Инцидент произошел вечером 18 ноября. Следствие пока придерживается той версии, что вероятной причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем при курении. 

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