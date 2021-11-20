СМИ: пострадавшей в пожаре Хлебниковой потребовались доноры

Народная артистка России Марина Хлебникова, пострадавшая во время пожара в собственной квартире, нуждается в донорской крови. Певица находится в стабильно тяжелом состоянии. У нее диагностированы ожоги лица и тела, а также серьезная интоксикация. Об этом рассказал врач НИИ скорой помощи имени Склифосовского, куда звезда была госпитализирована после происшествия.

«Ей нужны доноры — желательно. Неважно, какая группа крови — там будет плазма отфильтрована», — объяснил медик в эфире телеканала «Россия 1».

По словам врача, у певицы обожжено 20% лица, другие части тела и дыхательные пути. Артистка подключена к аппарату ИВЛ.

Пожар, в котором едва не погибла Марина Хлебникова, произошел вечером 18 ноября. По версии правоохранителей, очаг возгорания находился в спальне певицы. Из полыхающей квартиры были эвакуированы пять человек, в том числе родители и дочь исполнительницы.