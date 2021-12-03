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Российские истребители сопроводили над Черным морем два самолета-разведчика США

21:04 03.12.2021
Экипажи российских истребителей идентифицировали воздушные цели как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и самолет разведки и целеуказания CL-600 «Артемис» сухопутных войск США.
Российские истребители сопроводили над Черным морем два самолета-разведчика США
© Фото: MOD Russia, Globallookpress
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Российские истребители Су-27 и Су-30 поднимались для сопровождения двух самолетов-разведчиков США над акваторией Черного моря.

«Для опознавания воздушных целей и недопущения нарушения Государственной границы РФ в воздух были подняты истребители Су-27 и Су-30... Экипажи российских истребителей идентифицировали воздушные цели как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и самолет разведки и целеуказания CL-600 "Артемис" сухопутных войск США и сопроводил их над акваторией Черного моря», - говорится в сообщении Национального центра управления обороной РФ.

После того, как экипажи американских самолетов изменили курс, отвернув от российских рубежей, истребители благополучно вернулись на аэродром базирования. Подчеркивается, что все полеты российских самолетов выполнялись в полном соответствии с международными правилами. Нарушения Государственной границы Российской Федерации не допущено.

Материал подготовили: Ян Брацкий, Николай Баранов

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