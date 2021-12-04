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Врач рассказал, к какой сердечной болезни может привести алкоголь на праздниках

Майя Мусиенко
01:58 04.12.2021
По словам специалиста, после праздников количество обращений с жалобами на сердце значительно увеличивается.
Врач рассказал, к какой сердечной болезни может привести алкоголь на праздниках
© Фото: pixabay
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Большое количество алкоголя может спровоцировать нарушение в работе сердца даже здорового человека, поэтому после праздников количество пациентов с кардиологическими проблемами значительно увеличивается. Об этом рассказал заведующий научным отделом нарушений ритма и проводимости медицинского научно-образовательного центра (МНОЦ) МГУ им. М.В. Ломоносова врач-аритмолог Андрей Ардашев.

Подавляющему большинству пациентов ставят диагноз «аритмия», ее самый распространенный вид – мерцательная. По словам специалиста, она является и наиболее опасной, поскольку может привести к внезапной смерти.

«Самая частая из этих аритмий — мерцательная аритмия — в медицине такое состояние называют "Синдром праздничного сердца". Как правило, это состояние связано с употреблением больших доз алкоголя за короткий промежуток времени», — пояснил врач.

Ардашев отметил, что подобное действие алкоголя на сердце связано с тем, что спиртное, как и продукт его расщепления — ацетальдегид — оказывают прямое токсическое действие на эритроциты и разрушают их оболочку. Так что кровяные тельца не могут отталкиваться друг от друга. Вместо этого они слипаются, образуя микротромбы.

Ранее врач-терапевт рассказал, что рыбий жир улучшает сердечно-сосудистую систему, немного сдерживает воспаление в легких, и позволяет укрепить иммунитет в сезон простудных заболеваний.

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