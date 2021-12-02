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Врач назвал главное преимущество употребления рыбьего жира

Кира Тило
05:19 02.12.2021
Лучшие источники рыбьего жира - сельдь, консервированная печень трески, тунец и некоторые БАДы.
Врач назвал главное преимущество употребления рыбьего жира
© Фото: pixabay
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Рыбий жир улучшает сердечно-сосудистую систему, немного сдерживает воспаление в легких, и позволяет укрепить иммунитет в сезон простудных заболеваний.

Главная ценность рыбьего жира - входящие в его состав Омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты - крайне нужные вещества, без которых человеку просто не обойтись. Об этом рассказал врач-терапевт Георгий Сапего.

«Это жир из рыб, которые живут в холодных морях. Тот рыбий жир, который раньше давали детям с ложки, получали из печени жирных рыб. Сейчас рыбий жир делают из всей тушки рыбы. Эту рыбу хитрым способом обрабатывают, растворяют и выделяют получившийся жир. В таком жире много ненасыщенных жирных кислот», - сказал Сапего.

По словам врача, рыбий жир также улучшает работу сердечно-сосудистой системы. Также его кислоты имеют противовоспалительное действие, однако он не может заметно укрепить иммунитет.

«Рыбий жир снижает уровень триглицеридов, буквально жира, в крови, немного снижает артериальное давление, слегка уменьшает частоту сердечных сокращений, снижает свертываемость крови. Также Омега-3 ненасыщенные жирные кислоты из рыбьего жира обладают противовоспалительным действием. Поэтому рыбий жир, например, рекомендуют людям с ревматоидным артритом. Не думаю, что рыбий жир заметно повышает нашу сопротивляемость инфекциям, однако он слегка сдерживает воспаление в легких», - отметил эксперт.

Сапего отметил, что среди популярных источников жира - консервированная печень трески, сельдь, тунец. Также его можно получить из биологически активных добавок к пище.

«Проблема только в том, что состав добавок непредсказуем. Токсины в БАДах контролировать невозможно. Чтобы уберечься, не стоит съедать больше четырех граммов Омега-3 ненасыщенных жирных кислот в день, тогда отравиться токсинами нельзя», - подчеркнул врач в интервью радио Sputnik.

Накануне эксперты предупредили россиян об опасном «синдроме праздничного сердца». Даже разовое потребление спиртного в больших количествах может быть опасно для человека, если он страдает из-за проблем с сердцем.

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