В МИД РФ заявили о незаконности и негуманности новых санкций против Белоруссии

Введенные против Белоруссии западные санкции представляют собой пример вмешательства во внутренние дела суверенного государства. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

«Решительно осуждаем новые ограничительные меры против Белоруссии, которые были синхронно приняты 2 декабря США, Евросоюзом, Великобританией и Канадой. Данные санкции являются нелегитимными, как любые рестрикции, вводимые в обход Совета Безопасности ООН. Они носят антигуманный характер в силу их негативного влияния на жизнь простых белорусских граждан», - говорится в сообщении на официальном сайте МИД РФ.

Москва призывает Запад отказаться от санкций в пользу диалога с белорусскими властями по урегулированию миграционного кризиса, добавили в ведомстве.

Под ограничения ЕС попал, в частности, белорусский национальный авиаперевозчик «Белавиа». Руководство ЕС утверждает, что он якобы участвовал в транспортировке мигрантов из стран Ближнего Востока в Белоруссию. Глава МИД Белоруссии Владимир Макей после этого заявил, что официальный Минск готов к сотрудничеству со странами Запада, несмотря на давление и санкции с их стороны.