Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Белоруссии отреагировали на новые санкции Евросоюза

Виктория Ивашечкина
21:01 02.12.2021
По словам Владимира Макея, Минск приветствует любые честные шаги, способствующие снижению напряженности и восстановлению взаимного доверия в Европе.
В Белоруссии отреагировали на новые санкции Евросоюза
© Фото: Ilya Galakhov, Global Look Press
Читайте нас на:

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что белорусская сторона готова к сотрудничеству со странами Запада, несмотря на давление и санкции с их стороны. Так министр прокомментировал новые ограничения Евросоюза. 

«Несмотря на беспрецедентное внешнее давление, мы готовы и далее вносить свой вклад в укрепление сотрудничества как на двусторонней основе, так и в рамках ОБСЕ», - подчеркнул во время выступления на заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

По его словам, Белоруссия приветствует любые честные шаги, способствующие снижению напряженности и восстановлению взаимного доверия в Европе.

В четверг, 2 декабря, санкции в отношении Белоруссии объявили США, Великобритания, Канада и Евросоюз. Под ограничения ЕС попал, в частности, белорусский национальный авиаперевозчик «Белавиа». Руководство ЕС утверждает, что он участвовали в транспортировке мигрантов из стран Ближнего Востока в Белоруссию.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что официальный Минск нуждается в российских зенитных ракетных комплексах С-400 и С-500 для эффективной противоракетной обороны.

По его словам, воздушные границы и столица государства и так надежно прикрыты средствами ПВО, но чтобы быть эффективным против ракетного нападения необходимые новейшие российские комплексы.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
19:14 В стране и мире
Видео
Лавров заявил об отказе НАТО снять напряженность у границ РФ
15:34 Спорт
Видео
Канчельскис рассказал, за что неизвестные обещали ему «переломать ноги»
15:46 В стране и мире
Видео
Лавров предупредил о скором появлении в Европе американских ракет
14:04 Армия
Видео
Представительство Минобороны России откроется в столице Сербии в ближайшее время
13:13 В стране и мире
В Кремле прокомментировали размещение «Бастионов» на острове Матуа
Популярное
СМИ раскрыли новые подробности состояния певицы Хлебниковой
Видео
Джон Сноу из Дагестана: россиянин объяснил, почему скрывал свое участие в съемках «Игры престолов»
Видео
Лопатное побоище: кадры массовой драки дворников в центре Москвы
Болдуин заявил, что не нажимал на спусковой крючок пистолета во время съемок
В ПФР назвали три категории россиян, которым увеличат пенсии
Видео
Загадочная вспышка в небе над Альметьевском попала на видео
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.