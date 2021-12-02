В Белоруссии отреагировали на новые санкции Евросоюза

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что белорусская сторона готова к сотрудничеству со странами Запада, несмотря на давление и санкции с их стороны. Так министр прокомментировал новые ограничения Евросоюза.

«Несмотря на беспрецедентное внешнее давление, мы готовы и далее вносить свой вклад в укрепление сотрудничества как на двусторонней основе, так и в рамках ОБСЕ», - подчеркнул во время выступления на заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

По его словам, Белоруссия приветствует любые честные шаги, способствующие снижению напряженности и восстановлению взаимного доверия в Европе.

В четверг, 2 декабря, санкции в отношении Белоруссии объявили США, Великобритания, Канада и Евросоюз. Под ограничения ЕС попал, в частности, белорусский национальный авиаперевозчик «Белавиа». Руководство ЕС утверждает, что он участвовали в транспортировке мигрантов из стран Ближнего Востока в Белоруссию.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что официальный Минск нуждается в российских зенитных ракетных комплексах С-400 и С-500 для эффективной противоракетной обороны.

По его словам, воздушные границы и столица государства и так надежно прикрыты средствами ПВО, но чтобы быть эффективным против ракетного нападения необходимые новейшие российские комплексы.