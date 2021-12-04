Фанаты ЦСКА и «Крыльев Советов» покинули трибуны во время матча в знак протеста

Болельщики футбольного ЦСКА покинули трибуны во время выездной игры с «Крыльями Советов» в матче 17-го тура российской Премьер-лиги. Фанаты гостей ушли с трибун спустя 19 минут 11 секунд после стартового свистка. Немногим ранее аналогичную акцию предприняла активная часть фанатов самарского клуба.

Сообщается, что данная акция была согласована между фанатскими объединениями обеих команд. Это знак протеста против массовых задержаний поклонников «армейцев» после матча с «Зенитом» из Санкт-Петербурга в прошлом туре.

Тогда, после финального свистка часть фанатов ЦСКА не выпускали с трибуны более часа, а после ОМОН приступил к задержаниям. Предположительно, это произошло из-за устроенного ими фаер-шоу. Позже Савеловский суд Москвы запретил 20 болельщикам ЦСКА посещать спортивные мероприятия сроком на два года.