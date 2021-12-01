Суд запретил 20 фанатам ЦСКА посещать футбольные матчи на протяжении двух лет
Савеловский суд Москвы запретил 20 болельщикам футбольного клуба ЦСКА посещать спортивные мероприятия сроком на два года после беспорядков, устроенных во время матча с «Зенитом» из Санкт-Петербурга.
«Всего судом было рассмотрено 20 материалов, всем 20 гражданам были назначены штрафы в размере от 15 до 20 тысяч рублей с запретом посещать места проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения сроком на два года. Рассмотрение еще одного протокола было отложено на более поздний срок», - приводит РИА Новости сообщение пресс-службы суда.
Скандальный матч состоялся в минувшее воскресенье на домашней арене москвичей и завершился победой «Зенита». После финального свистка активную часть фанатов ЦСКА не выпускали с трибуны более часа, а после ОМОН приступил к задержаниям. Предположительно, это произошло из-за устроенного ими фаер-шоу.
Глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Ашот Хачатурянц заявил, что лига ждет от сотрудников полиции подробного отчета в связи с произошедшим. Эпизод с применением болельщиками ЦСКА пиротехники также рассмотрят на ближайшем заседании КДК РФС.