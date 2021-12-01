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Суд запретил 20 фанатам ЦСКА посещать футбольные матчи на протяжении двух лет

Ян Брацкий
17:37 01.12.2021
Материалы на болельщиков составлены по статье КоАП «Грубое нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований».
Суд запретил 20 фанатам ЦСКА посещать футбольные матчи на протяжении двух лет
© Фото: Григорий Сысоев, РИА Новости
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Савеловский суд Москвы запретил 20 болельщикам футбольного клуба ЦСКА посещать спортивные мероприятия сроком на два года после беспорядков, устроенных во время матча с «Зенитом» из Санкт-Петербурга.

«Всего судом было рассмотрено 20 материалов, всем 20 гражданам были назначены штрафы в размере от 15 до 20 тысяч рублей с запретом посещать места проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения сроком на два года. Рассмотрение еще одного протокола было отложено на более поздний срок», - приводит РИА Новости сообщение пресс-службы суда.

Скандальный матч состоялся в минувшее воскресенье на домашней арене москвичей и завершился победой «Зенита». После финального свистка активную часть фанатов ЦСКА не выпускали с трибуны более часа, а после ОМОН приступил к задержаниям. Предположительно, это произошло из-за устроенного ими фаер-шоу.

Глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Ашот Хачатурянц заявил, что лига ждет от сотрудников полиции подробного отчета в связи с произошедшим. Эпизод с применением болельщиками ЦСКА пиротехники также рассмотрят на ближайшем заседании КДК РФС.

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