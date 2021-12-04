Захарова ответила на обвинения Блинкена в адрес России

США следует начать с себя, если они хотят искать страны, нарушающие международное право. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя недавние высказывания американского госсекретаря Энтони Блинкена.

Захарова, в частности, процитировала главу американской дипломатии, который ранее заявил, что не НАТО планирует агрессивные действия против РФ, а, напротив, в последние годы агрессия якобы исходила со стороны России.

«Сирия, Ливия, Ирак, Югославия - открытая вооруженная агрессия НАТО во главе с США. Украина - руководство антиконституционными переворотами, которое осуществлялось Соединенными Штатами в координации с натовским и есовским Брюсселем», - написала Захарова в своем Telegram-канале.

Она также напомнила, что на Кубе, в Венесуэле, Никарагуа и Белоруссии Соединенными Штатами и странами НАТО предпринимались «демонстративные попытки свержения власти с применением элементов гибридной войны». При этом «сотни спецопераций, целью которых являлись вмешательство во внутренние дела суверенных государств и изменение их политической повестки» Захарова назвала «натовской рутиной».

«Так что, подобные заявления госсекретаря - не что иное, как провальная попытка подвести идеологическую базу под организуемый Вашингтоном "саммит демократий". Если в Госдепе решили поискать нарушающих международное право агрессоров, то этот процесс партнерам надо начинать, стоя перед зеркалом», - резюмировала официальный представитель российского МИД.

«Саммит за демократию», как ожидается, будет проходить 9 и 10 декабря. США пригласили на него 110 стран, проигнорировав при этом Россию и Китай. Стоит отметить, что в списке приглашенных числится Тайвань, который Соединенные Штаты в числе других государств формально считают частью КНР.

Ранее российский посол в США Анатолий Антонов высказал мнение, что данное мероприятие направлено против РФ и Китая.