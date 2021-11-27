Послы РФ и Китая в США выступили с совместным заявлением по «Саммиту за демократию»

Международный «Саммит за демократию», который пройдет в декабре по инициативе США, вызовет идеологическую конфронтацию и противоречит развитию современного мира. Такое мнение высказали послы РФ и Китая в Вашингтоне, отметив, что отвергают идею этой встречи.

«Этот очевидный продукт менталитета времен холодной войны вызовет идеологическую конфронтацию и раскол в мире, создав новые "разделительные линии". Такая тенденция противоречит развитию современного мира. Предотвратить формирование глобальной полицентрической архитектуры невозможно, но это может затруднить объективный процесс. Китай и Россия категорически отвергают этот шаг», - считают послы.

Главы дипмиссий подчеркнули: остальным странам лучше «сосредоточиться на себе», а насчет демократии в РФ и КНР беспокоиться не стоит.

«Насчет демократии в России и Китае беспокоиться не стоит. Некоторым иностранным правительствам лучше подумать о себе и о том, что происходит у них дома. Разве это свобода, когда различные митинги в их странах разгоняются резиновыми пулями и слезоточивым газом? Это не очень похоже на свободу», - говорится в статье, опубликованной в издании National Interest.

Ранее в Кремле негативно отреагировали на созыв «саммита демократий» без России и Китая, назвав это попыткой провести новые «разделительные линии» между странами. По мнению пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, таким образом Соединенные Штаты пытаются «приватизировать демократию».