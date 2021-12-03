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В США заявили о «добровольном саботаже» Украины в отношениях с РФ

Иван Линдеманн
09:13 03.12.2021
Бывший советник Пентагона и конгресса США Ариэль Коэн также выразил уверенность, что Киеву необходима глубокая и всеобъемлющая энергетическая реформа.
В США заявили о «добровольном саботаже» Украины в отношениях с РФ
© Фото: Пресс-служба президента РФ
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Привычка Украины добровольно саботировать отношения с Россией стала причиной потери Крыма в 2014 году. С таким заявлением выступил американский политолог, бывший советник Пентагона и конгресса США Ариэль Коэн.

«Коррупция и некомпетентность мешают попыткам Украины стать независимой от России», - написал он в статье для журнала Newsweek.

Также Коэн выразил уверенность, что Киеву необходима глубокая и всеобъемлющая энергетическая реформа. Для этого, считает политолог, стране нужно сотрудничать со своими западными союзниками.

«Это снизит экономическую власть России над ситуацией и приведет страну к более экологичному будущему», - считает политолог.

Также он заявил, что Украине нужно побороть коррупцию, которая мешает Западу протянуть Киеву «руку помощи».

«Вопиющая коррупция должна расследоваться и преследоваться по закону, вплоть до самого верха», - заключил эксперт.

На этой неделе президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Крым перешел России в 2014 году без сопротивления, так как служившие на полуострове украинские военные предложили российским коллегам взять регион под контроль. По словам политика, украинцы боялись размещения войск НАТО на территории полуострова.

Крым вошел в состав Российской Федерации по итогам референдума в 2014 году. Большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с РФ. Владимир Путин неоднократно заявлял, что этот вопрос закрыт окончательно.

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