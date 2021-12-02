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В Кремле расценили заявление Зеленского о возврате Крыма как прямую угрозу в адрес РФ

Иван Линдеманн
13:11 02.12.2021
Накануне президент Украины заявил, что возвращение полуострова должно стать философией страны.
В Кремле расценили заявление Зеленского о возврате Крыма как прямую угрозу в адрес РФ
© Фото: Nikolay Gyngazov, GlobalLookPress
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Слова Владимира Зеленского о том, что возвращение Крыма - это цель и философия Украины, в Кремле расценивают как прямую угрозу в адрес России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Подобная формулировка означает, что киевский режим намерен использовать все имеющиеся возможности, включая силовые, для того, чтобы посягнуть на российский регион. Именно так мы это и склонны воспринимать», - добавил представитель Кремля.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский в ходе ежегодного обращения к Верховной раде снова поднял тему Крыма. Он заявил, что возвращение полуострова должно стать философией страны.

Крым вошел в состав Российской Федерации по итогам референдума в 2014 году. Большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с РФ. Владимир Путин неоднократно заявлял, что этот вопрос закрыт окончательно.

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