Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Лукашенко рассказал, как украинские военные просили Россию спасти Крым в 2014 году

Виктория Ивашечкина
18:55 01.12.2021
При этом, по словам президента Белоруссии, глава РФ Владимир Путин «настаивал на юридическом решении проблемы».
Лукашенко рассказал, как украинские военные просили Россию спасти Крым в 2014 году
© Фото: Пресс-служба президента РФ
Читайте нас на:

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Крым перешел России в 2014 году без сопротивления, так как служившие на полуострове украинские военные предложили российским коллегам взять регион под контроль. По словам политика, украинцы боялись размещения войск НАТО на территории полуострова.

«Они (украинские военнослужащие. - Прим. ред.) вышли на россиян. Был разговор, они предупредили россиян, что Крым не будет российским, если мы не предпримем определенные действия. Тогда НАТО было заточено на Крым», - рассказал Лукашенко в интервью агентству РИА Новости.

По его словам, после очередной встречи с представителями РФ украинские военные предложили России решить вопрос, касающийся Крыма.

«По моим данным, президенту России это было доложено», - подчеркнул президент Белоруссии.

Лукашенко утверждает, что американцы на тот момент уже проектировали казармы в Севастополе.

«Поэтому те, кто там служил в Крыму, они это видели, украинские, бывшие советские генералы и офицеры. И они предложили россиянам», - отметил Александр Лукашенко.

При этом президент Белоруссии отметил, что Владимир Путин «настаивал на юридическом решении проблемы».

Напомним, Крым вернулся в состав России по результатам референдума в 2014 году. За присоединение тогда проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в соответствии с международным правом.

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что его будущая поездка в Крым будет означать признание полуострова частью России.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
17:37 Спорт
Суд запретил 20 фанатам ЦСКА посещать футбольные матчи на протяжении двух лет
14:55 В стране и мире
Видео
В Москве простились с Александром Градским
13:38 В стране и мире
В Кремле раскрыли дату и место проведения большой пресс-конференции Путина
12:45 Армия
Видео
Шойгу объявил 29 и 30 декабря днями отдыха в Вооруженных силах РФ
11:59 Армия
Видео
Броня и скорострельность: в ЦВО сформирована первая штатная рота на «Терминаторах»
Популярное
В ПФР назвали три категории россиян, которым увеличат пенсии
Видео
Загадочная вспышка в небе над Альметьевском попала на видео
Видео
Джон Сноу из Дагестана: россиянин объяснил, почему скрывал свое участие в съемках «Игры престолов»
Видео
Камень-шпион: в воронежской академии разработали новый способ следить за врагом
Назван идеальный ужин для худеющих
Названы запрещенные при болезнях сердца продукты
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.