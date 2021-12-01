Лукашенко рассказал, как украинские военные просили Россию спасти Крым в 2014 году

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Крым перешел России в 2014 году без сопротивления, так как служившие на полуострове украинские военные предложили российским коллегам взять регион под контроль. По словам политика, украинцы боялись размещения войск НАТО на территории полуострова.

«Они (украинские военнослужащие. - Прим. ред.) вышли на россиян. Был разговор, они предупредили россиян, что Крым не будет российским, если мы не предпримем определенные действия. Тогда НАТО было заточено на Крым», - рассказал Лукашенко в интервью агентству РИА Новости.

По его словам, после очередной встречи с представителями РФ украинские военные предложили России решить вопрос, касающийся Крыма.

«По моим данным, президенту России это было доложено», - подчеркнул президент Белоруссии.

Лукашенко утверждает, что американцы на тот момент уже проектировали казармы в Севастополе.

«Поэтому те, кто там служил в Крыму, они это видели, украинские, бывшие советские генералы и офицеры. И они предложили россиянам», - отметил Александр Лукашенко.

При этом президент Белоруссии отметил, что Владимир Путин «настаивал на юридическом решении проблемы».

Напомним, Крым вернулся в состав России по результатам референдума в 2014 году. За присоединение тогда проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в соответствии с международным правом.

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что его будущая поездка в Крым будет означать признание полуострова частью России.