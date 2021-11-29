В России началась разработка модификации вакцины «Спутник V» под омикрон-штамм

Центр имени Гамалеи приступил к разработке новой версии вакцины «Спутник», адаптированной к омикрон-штамму коронавируса, пишет РИА Новости со ссылкой на Российский фонд прямых инвестиций.

При необходимости массовое производство данной модификации запустят через 45 дней, а на международный рынок модифицированный вариант могут вывести к 20 февраля.

Омикрон-штамм впервые был выявлен в ЮАР, там уже около 100 инфицированных. Заболевшие есть в странах Европы, в также Израиле и Гонконге. В России мутация на сегодняшний день не выявлена.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что власти России будут решать вопрос о дальнейших мерах в связи с омикрон-штаммом, когда появятся результаты ученых о степени опасности мутации.