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Экспедиции с МО РФ и выставки: как РГО популяризирует географические сокровища России

18:40 03.12.2021
Минобороны и Русское географическое общество провели в этом году полтора десятка уникальных экспедиций. Специалисты исследовали районы Арктики, Курилы, острова Финского залива, а также природные и исторические объекты Республики Тыва.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Минобороны и Русское географическое общество провели в этом году полтора десятка уникальных экспедиций. Специалисты исследовали районы Арктики, Курилы, острова Финского залива, а также природные и исторические объекты Республики Тыва.

Об этом сегодня рассказали на заседании попечительского совета РГО. Там же подвели итоги работы за год.

Кроме исследовательских командировок в самые отдаленные уголки России, участники провели несколько сотен мероприятий, главная цель которых - популяризация географических и исторических знаний о нашей стране.

«На 276 площадках во всех регионах страны организованы и проведены тематические выставки, посетителями которых стали более 1,5 миллиона человек. Запущен передвижной выставочный проект «Золотой фонд РГО», который экспонировал в 22 городах страны и вызвал живой интерес у граждан», - подчеркнул заместитель министра обороны Николай Панков.

Минобороны и Русское географическое общество занимаются подчас не совсем обычными, но важными для природы страны задачами. Так, в мае они организовали доставку из Якутии в Москву нуждающегося в спасении белого медведя.  

Ранее сообщалось, что министр обороны России Сергей Шойгу предложил включать географию в число вступительных испытаний российских вузов.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Михаил Долгих

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