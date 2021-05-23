Минобороны и РГО доставили из Якутии в Москву нуждающегося в спасении белого медведя

Сегодня, 23 мая, из Якутска в Москву самолетом военно-транспортной авиации ВКС России была доставлена белая медведица, нуждающаяся в срочной реабилитации. Рейс приземлился на аэродроме Чкаловский. На протяжении всего полета животное сопровождали представители Московского зоопарка. Полет медведица перенесла хорошо, ее кормили селедкой с рыбьим жиром и обильно поили.

После приземления животное сразу отправили в Московский зоопарк, где в ближайшие недели она пройдет обследование и реабилитацию. Медведица вышла к людям 11 мая в районе поселка Джебарики-Хая Томпонского района Якутии. Поселок находится в глубине континента, в тысяче километров от арктического побережья. Ученые признают этот случай уникальным.

«Так далеко от зоны естественного обитания белый медведь зашел впервые. Бывали случаи, когда они добирались до Магадана. Но сейчас медведица продвинулась вглубь материка почти на тысячу километров. Молодой зверь, вероятно, отбился от матери и потерялся. Медведица шла вдоль ручьев, искала воду и пищу. Охотиться она еще не умеет. Похоже, искала пищу на заброшенных стоянках рыбаков и охотников. Но сильно оголодала и потеряла вес. Возможно, ее подкармливали люди, поэтому медведица стремилась к человеческому жилью», - прокомментировал ситуацию старший научный сотрудник Института биологических проблем криолитозоны Сибирского отделения РАН Егор Кириллин.

Решение об изъятии медведицы из дикой природы было принято Росприроднадзором на основании позиции межведомственной рабочей группы по работе в Программе реабилитации осиротевших детенышей белого медведя. Ученые РГО отмечают, что такое решение было максимально обоснованным.

«Обычно из природы изымают млекопитающих редких видов, которые показывают нетипичное поведение, то есть, демонстрируют, что не могут жить в естественной среде, не могут добывать привычную пищу или агрессивны по отношению к человеку. В рассматриваемом случае причиной изъятия было то, что белого медведя обнаружили в поселении человека - очень далеко от его обычного ареала. Несомненно, создалась угроза конфликтных ситуаций», - отметил заместитель директора по научной работе национального парка «Русская Арктика», кандидат биологических наук, член Русского географического общества Иван Мизин.

Самостоятельно вернуться в арктический бассейн медведица не могла и погибла бы. В случае неудачи, альтернативой стал бы вынужденный отстрел животного, добавил он. Состояние зверя после отлова вызывало опасения: у медведицы обнаружили проблемы с пищеварением, дефицит массы тела по отношению к возрасту, проблемы с зубами - отсутствовал один клык.

Стало понятно, что зверю требуется реабилитация, пройти которую он сможет только в специальных условиях. Помощь в реабилитации медведя согласился оказать Московский зоопарк. Однако возникла новая проблема: как перевезти медведя в Москву. Взлетно-посадочная полоса аэропорта в Якутске, где могут приземляться крупные транспортные самолеты, в настоящий момент закрыта на ремонт. В люк для багажа в пассажирских лайнерах клетка с взрослым медведем высотой просто не влезет - высота клетки 1,35 метра, а размер проема не превышает одного квадратного метра.

На этом этапе, после обращения со стороны руководства Московского зоопарка, к решению проблемы подключилось Русское географическое общество. Изучение и сохранение редких видов животных является одним из приоритетных направлений деятельности РГО. С 2010-го года РГО активно участвует в проектах, посвященных изучению и сохранению популяции белых медведей.

По обращению Русского географического общества и дирекции Московского зоопарка в Минобороны России было принято решение доставить животное самолетом военно-транспортной авиации ВКС России. Благодаря развитой инфраструктуре аэродромов Минобороны России и возможностям военно-транспортной авиации удалось в кратчайшие сроки попутным рейсом самолета Минобороны России, осуществляющим перелет из Хабаровска в Москву, отправить сотрудников Московского зоопарка и подопечное животное в специальном оборудовании в столицу из Якутии.

Именно благодаря оперативным действиям специалистов и военнослужащих Минобороны России, активистов Русского географического общества, специалистов Московского зоопарка, природоохранных структур Республики Саха (Якутия) на всех этапах операции по спасению редкого «краснокнижного» животного, юную медведицу удалось спасти от истощения и сохранить ей жизнь.