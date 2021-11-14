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Шойгу предложил включить географию во вступительные экзамены вузов

Алексей Курильченко
13:58 14.11.2021
МГУ уже ввело дисциплину во вступительное испытание на 11 факультетах.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны РФ
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Глава Русского географического общества, министр обороны РФ Сергей Шойгу предложил российским вузам включить географию в число вступительных испытаний. Об этом он заявил в ходе «Географического диктанта» в штаб-квартире РГО в Москве.

«Предлагаю ректорам вузов включить этот предмет во вступительные испытания, а абитуриентам - не бояться сдавать его», - сказал Шойгу во время проведения акции.

По словам главы РГО, в МГУ две недели назад уже было принято решение о введении географии во вступительные испытания при поступлении на 11 факультетов. Раньше дисциплину сдавали при поступлении только на один факультет.

Также Шойгу заявил, что в этом году был побит рекорд по числу площадок «Географического диктанта». В 120 странах мира было развернуто более 8,6 тысяч мест проведения акции.

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