Суд продлил арест экс-замглавы Минпросвещения Раковой

Тверской суд Москвы до 6 марта 2022 года продлил срок ареста бывшей замглавы Минпросвещения Марины Раковой, которая обвиняется в особо крупном мошенничестве.

«Тверским районным судом города Москвы вынесено постановление о продлении Раковой меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 6 марта 2022 года», - огласил приговор судья.

В свою очередь, защита Марины Раковой просила суд отказать следствию и назначить ей более мягкую меру пресечения.

Напомним, уголовное дело в отношении экс-замглавы Минпросвещения Марины Раковой, а также ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинка) Сергея Зуева было возбуждено по факту хищения путем мошенничества денег, принадлежащих ФГАУ «Фонд новых форм развития образования». Денежные средства были выделены в рамках реализации федерального проекта «Учитель года».

По делу, помимо Раковой и Зуева, проходят экс-сотрудники фонда Евгений Зак, гражданский супруг Марины Раковой Артур Стеценко, а также исполнительный директор Шанинки Кристина Крючкова. В настоящий момент все они находятся под стражей.

В конце октября Мосгорсуд признал законным решение об аресте гражданского мужа бывшего замминистра Минпросвещения Марины Раковой Артура Стеценко. Он подозревается в мошенничестве в особо крупном размере. Мужчина будет находиться под стражей до 5 декабря 2021 года.

По версии следствия, Стеценко получил более девяти миллионов рублей заработной платы в период с 2017 по 2019 год.