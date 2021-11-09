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Ректор Шанинки переведен с домашнего ареста в СИЗО

Алексей Курильченко
13:55 09.11.2021
По словам адвоката, Зуева отправили под арест под предлогом медкомиссии.
Ректор Шанинки переведен с домашнего ареста в СИЗО
© Фото: Пресс-служба Тверского суда, РИА Новости
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Мосгорсуд отменил решение о домашнем аресте ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинка) Сергея Зуева. По требованию прокуратуры обвиняемый в хищении ректор был переведен в СИЗО.

«Мосгорсуд удовлетворил апелляционное представление прокурора на постановление Тверского районного суда от 13 октября на избрание домашнего ареста», - цитирует источник РИА Новости.

По словам адвоката Сергея Севрука, обвинение настаивало на проведении медкомиссии - ректор до этого перенес операцию на сердце. Однако обследование возможно проводить только с теми, кто содержится под стражей. Севрук считает, что его подзащитного «принудительно госпитализировали в стационар».

Зуев был задержан в рамках дела экс-замминистра просвещения Марины Раковой о хищении. Ректор подозревается в хищении более 21 миллиона рублей, которые принадлежали образовательному фонду. Решение отправить его под домашний арест принял Тверской суд Москвы.

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