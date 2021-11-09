Ректор Шанинки переведен с домашнего ареста в СИЗО

Мосгорсуд отменил решение о домашнем аресте ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинка) Сергея Зуева. По требованию прокуратуры обвиняемый в хищении ректор был переведен в СИЗО.

«Мосгорсуд удовлетворил апелляционное представление прокурора на постановление Тверского районного суда от 13 октября на избрание домашнего ареста», - цитирует источник РИА Новости.

По словам адвоката Сергея Севрука, обвинение настаивало на проведении медкомиссии - ректор до этого перенес операцию на сердце. Однако обследование возможно проводить только с теми, кто содержится под стражей. Севрук считает, что его подзащитного «принудительно госпитализировали в стационар».

Зуев был задержан в рамках дела экс-замминистра просвещения Марины Раковой о хищении. Ректор подозревается в хищении более 21 миллиона рублей, которые принадлежали образовательному фонду. Решение отправить его под домашний арест принял Тверской суд Москвы.