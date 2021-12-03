«Она была Нинуся»: коллега Ургант объяснила, почему ее так любили в театре

Ушедшая из жизни актриса театра и кино Нина Ургант всегда была человеком легкого и замечательного характера. Так о своей коллеге по сцене Александринского театра высказалась актриса Елена Зимина. По ее словам, Нина Николаевна сочетала в себе уникальные профессиональные и личные качества.

«Она была предана театру и работе, умела создать вокруг себя атмосферу, в которой все чувствовали себя настроенными на счастье, творчество и радость. Она умела погасить любой конфликт, перевести на юмор любую житейскую проблему. Рядом с ней всегда было тепло и весело. Как актриса, она себя никогда не жалела. Вокруг нее были веселые, гениальные и талантливые люди, а она была среди них, она была на равных. Хотя понятно, что она была просто звезда. Великий профессионал», - рассказала «Звезде» Зимина.

Нина Николаевна оставалась преданным другом, которому всегда можно было довериться, добавила актриса. Очень часто за советом к ней обращались молодые актеры.

«Можно было к ней подойти и задать любой вопрос. Она откладывала все свои дела и занималась твоими проблемами. И бытовыми, и которые касались личной жизни. Человек, которому можно было открыться и знать, что это никуда не уйдет. Она была надежный товарищ. Никто ее Нина Николаевна не называл. Она была Нинуся», - призналась актриса Александринского театра.

При этом Нина Николаевна Ургант всегда оставалась профессионалом. Даже когда позиция режиссера расходилась с ее собственной.

«Смотреть, как она работает, как она слушает режиссера и пытается воплотить его замысел на сцене, было великим счастьем. Надо понимать, что не всегда она была согласна с концепцией. Но ни разу не было гонора и строптивости. Мы смотрели и учились, как надо через себя пропускать замысел режиссера и искать рисунок своей роли», - отметила актриса.

В труппу Александринского театра Нина Николаевна пришла в 1962 году и за это время создала более 30 характерных ролей. Коллеги и партнеры Ургант по сцене отмечали, что годы совместной работы с ней были самыми лучшими. Нина Ургант ушла из жизни на 93-м году жизни. Наибольшую известность ей принесла роль в фильме Андрея Смирнова «Белорусский вокзал», в котором она сыграла медсестру Раю.