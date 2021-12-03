«Создавала эпоху»: худрук Александринского театра о творчестве Нины Ургант

Актриса Нина Ургант была блестящей актрисой, создавшей в свое время целую эпоху. Так о легенде советского кино высказался художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин. В беседе со «Звездой» он подтвердил трагические новости о смерти Нины Николаевны.

«Ее нет, она скончалась, ушла, к сожалению. Мы все умираем, так устроена наша жизнь. Очень жалко. Она прожила яркую жизнь, она очень яркая актриса и много сделала для Александринского театра, была ведущей актрисой на протяжении многих лет. Я уже не говорю о кино. Она создавала целую эпоху в свое время. Два года назад мы отпраздновали ее юбилей», - рассказал Фокин.

Нина Ургант ушла из жизни на 93-м году жизни. Наибольшую известность ей принесла роль в фильме Андрея Смирнова «Белорусский вокзал», в котором она сыграла медсестру Раю. Кроме этого, Ургант снималась в таких фильмах, как «Волшебная сила», «Осторожно, бабушка!», «Я родом из детства», «Красавец-мужчина» и т. д. Последней киноработой Нины Николаевны стала картина «Азиат», вышедшая на экраны в 2008 году.