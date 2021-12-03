«Адмирал Пантелеев» отработал взаимодействие с кораблями АСЕАН на учениях ARNEX 2021

Большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев» отработал тактическое маневрирование, организацию связи и спасение на море вместе с кораблями стран АСЕАН. Он сделал это в рамках проходящих в Индонезии учений ARNEX 2021. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения Тихоокеанского флота.

Учения проходят у побережья Индонезии, в районе острова Ве. В них задействованы корабли России, Индонезии, Малайзии, Таиланда, Сингапура, Вьетнама, Брунея и Мьянмы. Россию представляет БПК «Адмирал Пантелеев».

Корабли не только выполнили задачи по совместному тактическому маневрированию, но и отточили искусство радиосвязи. Для этого они использовали как радиосеть, так и светосигнальное оборудование.

Также решались задачи по поиску и спасению оказавшегося за бортом человека. Для этого был применен палубный вертолет Ка-27ПС с «Адмирала Пантелеева», а также вертолеты других участвующих в учениях кораблей.

Еще участники учений практиковались взаимодействовать с гражданскими судами. Например, опрашивать вызывающие подозрение гражданские суда и суда, терпящие бедствие. Также экипажи кораблей практиковались и в операции досмотра подозрительных судов.

В данный момент корабли, участвующие в учениях, продолжают решение задач в море.

Ранее «Адмирал Пантелеев» принял участие в первом совместном военно-морском патруле России и Китая в Тихом океане.

«Адмирал Пантелеев» - большой противолодочный корабль, назван в честь советского адмирала Ю.А. Пантелеева. Заложен в Калининграде в 1987 году, через год спущен на воду. Введен в состав Тихоокеанского флота 1 мая 1992 года.

Автономность плавания составляет 30 суток. Экипаж - 293 человека. Скорость - 29,5 узла. Корабль вооружен восемью ракето-торпедами, восемью пусковыми установками зенитно-ракетного комплекса «Кинжал» (64 ракеты), 533-мм торпедами, артиллерийскими орудиями и ракетно-бомбовыми установками. На борту располагаются два вертолета Ка-27.

Материал подготовил Тимур Шерзад