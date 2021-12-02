Первые в истории: в Индонезии стартовали совместные морские учения ВМФ РФ и стран АСЕАН

Сегодня в Индонезии, на территории Военно-морской базы в порту Белаван, состоялась торжественная церемония открытия первых в истории совместных военно-морских учений России и стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) - ARNEX-2021. Участники торжественной церемонии посетили на внешнем рейде порта большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота «Адмирал Пантелеев», который представляет на маневрах Российскую Федерацию.

В числе прибывших на российский корабль - постоянный представитель России при АСЕАН Александр Иванов, Чрезвычайный и Полномочный посол России в Индонезии Людмила Воробьева, командующий первым флотом военно-морских сил Индонезии контр-адмирал Арсияд Абдулла, а также военные атташе стран-членов АСЕАН. На БПК «Адмирал Пантелеев» высоких гостей встретил Почетный караул, в честь их прибытия был дан артиллерийский салют. В ходе торжественных мероприятий постоянный представитель РФ при АСЕАН Александр Иванов отметил, что начавшиеся учения направлены исключительно на поддержание мира, стабильности и процветания в Азиатско-Тихоокеанском регионе.