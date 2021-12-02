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Первые в истории: в Индонезии стартовали совместные морские учения ВМФ РФ и стран АСЕАН

05:00 02.12.2021
Большой противолодочный корабль ТОФ «Адмирал Пантелеев» принимает участие в совместных учениях ARNEX-2021.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Сегодня в Индонезии, на территории Военно-морской базы в порту Белаван, состоялась торжественная церемония открытия первых в истории совместных военно-морских учений России и стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) - ARNEX-2021. Участники торжественной церемонии посетили на внешнем рейде порта большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота «Адмирал Пантелеев», который представляет на маневрах Российскую Федерацию.

В числе прибывших на российский корабль - постоянный представитель России при АСЕАН Александр Иванов, Чрезвычайный и Полномочный посол России в Индонезии Людмила Воробьева, командующий первым флотом военно-морских сил Индонезии контр-адмирал Арсияд Абдулла, а также военные атташе стран-членов АСЕАН. На БПК «Адмирал Пантелеев» высоких гостей встретил Почетный караул, в честь их прибытия был дан артиллерийский салют. В ходе торжественных мероприятий постоянный представитель РФ при АСЕАН Александр Иванов отметил, что начавшиеся учения направлены исключительно на поддержание мира, стабильности и процветания в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

«Таким образом, открыта новая страница в российско-АСЕАНовском стратегическом партнерстве», - заявил он.

Российские и иностранные дипломаты осмотрели боевой корабль и оставили записи в Книге почетных посетителей.

Военно-морские учения ARNEX-2021 проходят в территориальных водах Индонезии в районе острова Ве с 1 по 3 декабря. В них задействованы корабли восьми государств: России, Индонезии, Малайзии, Таиланда, Сингапура, Вьетнама, Брунея и Мьянмы.

Активная часть учений включает в себя отработку кораблями совместного тактического маневрирования, проведение тренировок по связи, решение задач по опросу и досмотру вызывающего подозрения судна, а также тренировок по поиску и спасению на море.

Материал подготовили: Николай Баранов, Роман Захаров 

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