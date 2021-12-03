В ЦСКА отреагировали на решение фанатов покинуть трибуны

В ЦСКА прокомментировали решение фанатов клуба провести акцию и покинуть трибуны во время матча 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с командой «Крылья Советов».

«Знаем, что наши болельщики, которых ожидается на матче более тысячи, покинут на 19-й минуте 11-й секунде. Мы видим, что с ними солидарны фанатские объединения других клубов», - подчеркнул директор по связям с общественностью Сергей Аксенов в интервью газете «Спорт-Экспресс».

О своем решении болельщики рассказали накануне. В субботу, 4 декабря, болельщики ФК ЦСКА покинут гостевой сектор на предстоящем выезде команды в Самаре.

Кроме этого, к акции присоединились и фанаты питерского «Зенита». Они покинут трибуны во время матча с «Ростовом», который пройдет в пятницу, 3 декабря. ЦСКА поддержало объединение фанатов «Спартака». Фанаты команды намерены покинуть трибуны на встрече с «Ахматом» в субботу, 4 декабря.

Напомним, скандальный матч ЦСКА - «Зенит» состоялся 28 ноября на домашней арене москвичей и завершился победой команды из Санкт-Петербурга.

После финального свистка активную часть фанатов ЦСКА не выпускали с трибуны более часа, а после ОМОН приступил к задержаниям. Как сообщалось, это произошло из-за устроенного ими фаер-шоу.

Несколькими днями ранее стало известно, что Савеловский суд Москвы запретил 20 болельщикам ЦСКА посещать спортивные мероприятия сроком на два года после беспорядков, устроенных во время матча с «Зенитом».

В свою очередь, глава Российской премьер-лиги Ашот Хачатурянц заявил, что лига ждет от сотрудников полиции подробного отчета в связи с произошедшим. Эпизод с применением болельщиками ЦСКА пиротехники также рассмотрят на ближайшем заседании КДК РФС.